Ege Denizi'nde saat 01.54'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
"EGE GERİLİYOR"
Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi’nde meydana depreme ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir değerlendirmede bulundu.
Depremin teknik özelliklerine dikkat çeken Görür, bölgedeki tektonik gerilmeye vurgu yaptı.
Görür açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
-Yaklaşık 2 sularında gece Ege’de 4,5 deprem oldu.
-Deprem Helen-Kıbrıs yayı ile ilgili ve odağı üzerleyen levha üzerinde.
-Dalma-batmanın etkisiyle Ege geriliyor.