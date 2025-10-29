Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir’deki diri fayların deprem üretme potansiyelleri, risk azaltma çalışmaları ve bina performans analizleri konularını tartıştı.

İzmir’in 8 bin 500 yıllık yerleşim geçmişi boyunca birçok kez depremlerle hasar gördüğünü hatırlatan Sözbilir, kentteki fay hatlarının tespit edildiğini ve bu fayların geçmişte ürettikleri depremleri ile bir sonraki depreme kadar geçen süreleri belirlediklerini aktardı.

DEPREM ÜRETME ZAMANI YAKLAŞTI

Sözbilir, Seferihisar, Tuzla, Gülbahçe, Bergama ve Menemen faylarının uzun süredir deprem üretmediğini ve deprem üretme zamanlarının yaklaştığını söyledi. Buna karşılık İzmir, Yeni Foça ve Dağkızılca faylarının yakın dönemde deprem üretmesinin beklenmediğini ifade etti.

İzmir deprem master planının yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Sözbilir, mevcut yapı stoğunun olası bir depremde ciddi risk taşıdığına dikkat çekti.