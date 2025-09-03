Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, artçıların dağılımının bilimsel açıdan dikkat çekici olduğunu söyledi.

Artçıların beklenenden farklı olarak Sındırgı’nın güneyinde, fayın yükselen bloğu üzerinde meydana geldiğini kaydeden Prof. Dr. Seyitoğlu, “Deprem dağılımının bu şekilde çıkması çok ilginç. Jeofizikçi arkadaşlarla yaptığımız değerlendirmeler, bölgede düşük açılı bir sismik zon olabileceğini ve bunun Salihli, Manisa ve Alaşehir’deki ana fayla bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Artçılar yavaş yavaş güneye göç etmeye başladı” dedi.

YENİ DEPREM UYARISI

Bu durumun gelecekte bölge için risk oluşturabileceğini vurgulayan Seyitoğlu, “Beni korkutan, Manisa, Salihli ve Alaşehir civarında yeni bir depremin meydana gelmesi. Tarihe baktığımızda 1969 Alaşehir, 1970 Gediz ve Demirci depremleri bir yıl arayla yaşanmış. Benzer bir döngü tekrarlanabilir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Seyitoğlu, antik Sardes kentinin de geçmişte depremle yıkıldığını hatırlatarak, Alaşehir’de en son 1969’da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini söyledi.

Bölgedeki diğer risklere de işaret eden Seyitoğlu, “Kuzey Anadolu Fayının güney kolu olarak tanımladığımız, İzmir ve Ege adalarına uzanan bölüm de tetiklenebilir. Çok yakın olması nedeniyle buradaki fayların harekete geçme olasılığı var” uyarısında bulundu.