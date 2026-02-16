Prof. Dr. Osman Bektaş beklenen İstanbul depremine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Açıklmasında "Avcılar önünde beklen Istanbul depreminin büyüklüğü ne olabilir?" sorusunu yanıtlayan Bektaş "Beklenen olası deprem büyüklügü de önceki depremler gibi M6,2-6,3 olmalıdır" dedi.
Bektaş X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
JEOFİZİK BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİNİ AÇIKLIYOR
Stres birikimi için en uygun yer Çınarcık Çukuru ile Kumburgaz Çukuru nu ayıran Orta Marmara Sırtı ( CR. Bak.harita).
2019 ve 2025 M5,8 ve 6,2 depremlerinin geliştiği Orta Marmara Çukurluğu ( CeB) ile Çınarcık Çukuru ( CB) arasında kabuk yapısının özelliği ( sıcak,ince, akışkanlarca doygun zayıf kabuk,creep) aynı olduğu için beklenen olası deprem büyüklügü de önceki depremler gibi M6,2-6,3 olmalıdır.
