Prof. Dr. Osman Bektaş İstanbul'da beklenen deprem için bir açıklama yaptı.

Depremin büyüklüğünün yanında sürsinin de önemli olduğunu vurgulayan Bektaş "Depremin süresi kısalır, binalarımız da sağlam olursa 99 acılarını bir daha yaşamayız" dedi.

Bektaş X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

ÎSTANBUL ÎÇİN ASIL MESELE

Depremin ne kadar şiddetli olduğu değil, ne kadar UZUN sürdüğü!

Eğer Ana Marmara Fayı boydan boya değil de parça parça kırılmaya devam ederse 1999 M7,4 depremi gibi 45 saniye sallanmayız.

Kısa süreli sallantıda yeni binalarımızın dayanma şansı çok daha yüksek. Yani bizi korkutan o büyük yıkım senaryosu, sarsıntı süresi kısaldıkça zayıflıyor.

Üstüne bir de 2018 sonrası sağlam mühendislik eklenince tablo değişiyor.

Özetle; depremin süresi kısalır, binalarımız da sağlam olursa 99 acılarını bir daha yaşamayız.