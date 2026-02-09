Prof. Dr. Osman Bektaş Trabzon için kritik uyarılarda bulundu. Bektaş X hesabından yaptığı paylaşımda 3.8 büyüklüğündeki Trabzon depremi sonrası dolgu alanında 7 mm’lik bir çökme tespit edildiğini hatırlattı.

Stat ve hastane altında yer alan faylara dikkat çeken Bektaş "Bölgedeki yapısal izlemelerin (sensör ve ölçümlerin) en üst seviyeye çıkarılması ve zemin hareketine uygun güçlendirme stratejilerinin güncellenmesi hayati önem taşıyor" dedi.

Bektaş paylaşımlarında şunları kaydetti:

"AKYAZI-TRABZON DOLGUSUNDA

Zemin Ne Söylüyor?

Akyazı sırtlarından denize kadar uzanan basamaklı bir yapı söz konusu. Deniz tabanında,35m derinde, gaz çıkışları ve sahil boyu izlenen hafif sismik hareketler, yer kabuğunun bu noktada oldukça "hareketli" olduğunu gösteriyor.

2026’daki Mw = 3.8 büyüklüğündeki Trabzon depremi sonrası, dolgu alanında 7 mm’lik bir çökme tespit edildi. Bu rakam küçük görünse de, normalde bir yıla yayılan hareketin kısa sürede gerçekleştiğini gösteren ciddi bir uyarıdır.

Stat ve Hastane altında yaklaşık 4.500 kazık bulunmasına rağmen düşey hareketin devam etmesi, zeminin "listrik normal fay" veya büyük ölçekli bir heyelan hattı üzerinde kuzeye (denize doğru) sinsi bir kayma sergilediğine işaret ediyor olabilir.

Sonuç Olarak:

Bu veriler bir felaket senaryosu değil, bilimin ışığında birer ikazdır. Bölgedeki yapısal izlemelerin (sensör ve ölçümlerin) en üst seviyeye çıkarılması ve zemin hareketine uygun güçlendirme stratejilerinin güncellenmesi hayati önem taşıyor."