Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından deprem uzmanları kritik değerlendirmelerde bulundu.

Saat 00.05’te meydana gelen deprem Balıkesir'in yanı sıra İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu yaptığı açıklamada deprem sonrası olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan ve Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesaplarından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depreme ilişkin şunları kaydetti:

'GERGİNLİK HALEN VAR'

“Sındırgı M6,1 depreminden sonra artçı depremler M5,1’e kadar çıkarak sürmüştü. Bugün 0:05’te M5,0 bir artçı deprem daha 7 km derinde Sinandede gerçekleşti. Belli ki burada boşalmamış bir gerginlik halen var. Tıpkı Simav depremleri gibi artçı depremlerle boşalma uzun süre alacağı benzer.

Ancak önceden de belirttiğim gibi M6,1’i aşan bir artçı deprem beklemiyorum. Ne yazık ki inceleme yaptığım sındırgı‘da halkın halen çadırlarda yaşadığını gördüm. Ağır hasarlı 600 yapı yıkılmak teyidi yaklaşık 980 konut oturulmayacak durumda. Bu Türkiye’nin ayıbıdır. En büyük yıkım da eski bir göl yatağı olan Balıkesir’de Sındırgı‘ya girişteki ağaçlık ana yol ve Çarşı‘nın altıdır. Geçmiş olsun Sındırgı.”

SINDIRGI SİNANDEDE M5,0 Depremi. Sındırgı M6,1 depreminden sonra artçı depremler M5,1’e kadar çıkarak sürmüştü. Bugün 0:05’te M5,0 bir artçı deprem daha 7 km derinde Sinandede gerçekleşti. Belli ki burada boşalmamış bir gerginlik halen var. Tıpkı Simav depremleri gibi artçı… pic.twitter.com/OkpfIbdK8e — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) September 21, 2025

"BAŞLANGIÇTA NORMALDİ..."

Prof. Dr. Naci Görür’ün depremle ilgili değerlendirmesi ise şöyle:

“Sındırgı çevresinde depremler oluyor. Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çektiler. Depremlerin çoğu Gediz Grabani’nin kuzey horstu üzerinde. Burası çok sayıda KD-SB grabenlerle kesilmiş. Bunlarda üretebilirler. Deprem için fayları ve düzlemlerini vermek önemli”