23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından deprem uzmanlarının birbirinden farklı görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaşmaya devam ediyor.

"BUNDAN 4 TANE DAHA OLSUN..."

Son olarak, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan 6.2'lik depreme ilişkin "Gönül ister ki bundan 4 tane daha olsun, tüm K. Marmara yıkımsız, ölümsüz çatlayıp, yarılıp kırılsın İstanbul, Tekirdağ, Yalova deprem Çekincesi bitsin" ifadelerini kullanmıştı.

"BİLİM DIŞI AÇIKLAMA"

Dr. Ramazan Demirtaş ise Prof. Ercan'ın bu görüşünün bilim dışı olduğu belirterek X üzerinden yaptığı paylaşımda" Prof A: '23.04.2025 M6.2 beklenen Marmara depremini küçültmüştür, 4 tane daha olsun, #deprem çekincesi bitmiştir.' demiş. Kırılma mekanizmasına aykırı bilim dışı bir açıklama." ifadelerini kullandı.

Demirtaş, paylaşımında 2019'daki 5.8 büyüklüğündeki deprem ve 2025'teki M6.2'lik deprem ile 2019 yılından bu yana bölgede meydana gelen 4.0 üzeri 115 depremin, beklenen büyük Marmara depreminin riskini küçültemeyeceğini vurgulayarak, bunun büyük deprem tehlikesini ortadan kaldırmadığına dikkat çekti.

Prof A: "23.04.2025 M6.2 beklenen Marmara depremini küçültmüştür, 4 tane daha olsun, #deprem çekincesi bitmiştir." demiş



Kırılma mekanizmasına aykırı bilim dışı bir açıklama

2019=M5.8

2025=M6.2

ve 2019'dan bu yana olan 4.0 üzeri 115 deprem

beklenen Marmara depremini küçültemez. pic.twitter.com/jgPXNSF1hn — Dr. Ramazan Demirtaş (@Paleosismolog) May 4, 2025

KAVGA DEVAM EDİYOR

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ve Prof. Dr. Ahmet Ercan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından daha ılımlı açıklamalarda bulunurken, Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Celal Şengör gibi isimler ise 6.2 büyüklüğündeki bir depremden daha büyük bir depremin olası olduğuna dikkat çekiyor.