Tokat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanal medya fenomeni Yunus Okan'ın bilişim sistemlerini araç olarak kullanarak dolandırıcılık suçunu işlediğine hükmedildi. Mahkeme, Okan'ı 2 yıl 1 ay hapis ve 208 bin 320 TL adli para cezasına mahkum etti.
GÜVEN KAZANMAK İÇİN "DİN ÖĞRETMENİYİM" DEMİŞ
Dava dosyasındaki ifadelere göre Yunus Okan, mağdur H.B. ile Instagram üzerinden iletişime geçti. Kendisini Din Kültürü öğretmeni, babasını ise imam olarak tanıtan Okan, 6 Şubat depremlerinde nişanlısını kaybettiğini söyleyerek mağdurun güvenini kazandı. Bir bankanın "bonus" verdiğini ve parayı katlayabileceğini iddia ederek H.B.'ye kredi çektiren Okan, toplamda 248 bin 900 TL'yi hesabına geçirdi.
Duruşmada tanık olarak dinlenen diğer mağdurlar Z.Y. ve Ç.B. de benzer hikayelerle dolandırıldıklarını anlattı. Tanık Ç.B., sanığın kendisine "yardımcı olacağını" vaat ederek bir yıl boyunca parça parça 210 bin lirasını aldığını belirtti. Sanığın, mağdurları ikna etmek için birbirleri hakkında sahte dekontlar düzenlediği de iddialar arasında yer aldı.
PARALARI BAHİS OYNAYARAK KAYBETMİŞ
Tutuksuz yargılanan Yunus Okan, mahkemedeki savunmasında borçlarını ödemek için mağdurdan para aldığını itiraf etti. Okan, "Borçlarımı ödeyebilmek için yatırım yapıp para katlayacağımı söyledim. Aldığım parayla bahis oynadım ancak paraları kaybettim," diyerek kendisini savundu.
HAPİS CEZASI VERİLDİ
Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi ve meydana gelen zararın büyüklüğünü dikkate alarak Yunus Okan'ın suçunu sabit buldu. Fenomen, hapis cezasının yanı sıra ağır bir adli para cezasına çarptırıldı.