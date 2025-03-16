6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Malatya’da yeni yapılan toplu konut ve yol çalışmaları için yakın meskende dinamit patlamalar depremzedeleri tedirgin ettiği gibi evlerine de zarar veriyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesinde konut yapımı ve yol çalışmaları için yapılan dinamit patlatmalar sonucunda bir depremzedenin evi kullanılmaz hale geldi.

"MESKENİMİZİN 5 METRE YAKININDA DİNAMİT PATLATMA YAPILMASI MANTIĞA AYKIRI"

Dinamit patlatmalardan dolayı evi kullanılmaz hale gelen depremzedeyi ziyaret eden CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız’a dert yanan depremzede Baran Boztepe, “Bunu defalarca gerekli mercilere ilettik ama sonuç çıkmadı. Meskenimizin 5 metre yakınında patlatma yapılması mantığa aykırı. Kolluk kuvvetleri geldi buraya müteahhit firma “Parasını verir yaparız” dedi. Tavanı açık bir evde nasıl yaşayacağız? Bu konuyla ilgili Bakanlık, TOKİ, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nden tedbir bekliyoruz. Patlatma yapılacağı söylendi ancak tam bilgi verilmedi. Patlamayı yapacak olan firmanın bunun kontrolünü yapması gerekirdi. Patlatma anında güvenli bölgeye geçmemiz söylendi. Evin içinde kalmadık, sahadan uzaklaştık. Evin içinde dursaydık canımızdan olacaktık” diye konuştu.

“CİDDİ BİR ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMA TALEP EDİYORUZ”

Dinamit patlatmaların meskene yakın yerlerde yapıldığına dikkat çeken CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, “Malatya deprem şehri, Malatya depremde yerle bir oldu. Deprem kaderdir dedik ve atlatmaya çalıştık. Vatandaş merkezden köye gelmiş. Depremde ayakta kaldık ama umarım ki bu liyakatsizlik vatandaşımızı daha fazla mağdur etmez. İkizce günlerdir gündemde, köylünün arazisine el konuldu. Ciddi anlamda toplu konutlar var. Bu konutlara yol açmak isterken iş makinesi kullanmayıp, dinamitle daha hızlı bir şekilde meskene yakın alanlarda patlatma yapmak doğru mu? Patlatma yapılan yer evin hemen yanında. Burada güvenlik önlemi alınmamış. Kocaman kayalar eve büyük hasar vermiş. Bir can kaybı da yaşanabilirdi. Bu olaydan sonra müteahhidin aileye karşı olan saygısız tavrın hesabı sorulmalıdır. Ciddi bir araştırma ve soruşturma talep ediyoruz. Ailemiz yalnız değil, biz yanındayız. Malatyalı yetkililerinde yanlarında olacağına inanıyoruz. Burada ahlaksızca bir tutum var. Burası resmi ikamet yeri, 10 metre yakınında dinamit patlatmak ne demek?” ifadelerini kullandı.