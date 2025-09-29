Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 12:59’da 5.4 büyüklüğünde, 8.46 km derinliğinde bir deprem meydan geldi.

Deprem Kütahya ve Uşak başta olmak üzere Balıkesir, İzmir, Bursa ve İstanbul'da da şiddetli hissedildi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, asıl büyük depremin Kütahya’da beklendiğini belirterek bölgeye harita üzerinde dikkat çekmişti.

"6.5 DEPREM POTANSİYELİ VAR"

Üşümezsoy bir ay önce katıldığı başka bir programda ise, "Simav'da 40 kilometrelik bir fay var. O fayın 10 kilometresi 2011'de kırılmış. Orada 6.5'lik deprem potansiyeli var" demişti.

"RİSK BİTMEDİ"

Üşümezsoy, Simav ilçesinin altında iki farklı fay bulunduğunu belirterek, “Bu 5.4’lük deprem ana faydaki kırılmadan değil, çevresindeki ikincil kırıklardan kaynaklanıyor. Eğer ana fayda kırık meydana gelirse 6,5 büyüklüğünde deprem yaratma ihtimali var. Risk henüz bitmedi, fay enerjisini tamamen boşaltmış değil” ifadelerini kullanırken artçı depremlerin de süreceğini açıkladı.