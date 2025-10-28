AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı; İstanbul, İzmir, Bursa, Aydın ve diğer çevre illerden de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği belirtilerek, "Riskli binaların çevresinde bulunmayın. İletişiminizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden sürdürün. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin." ifadelerine yer verildi.

Deprem sonrası çekilen görüntüler ise depremin etkisini gözler önüne serdi. Bir zücaciyede kayda alınan görüntülerde rafların devrildiği görüldü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.