Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kütahya’nın Simav ilçesinde dün saat 02.54’te 5,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrası herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.

"DEPREM TAVŞANLI İSTİKAMETİNE İLERLİYOR"

Depremin ardından Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki depremselliğe dikkat çekti. Bektaş, “Naşa deprem kümesi büyümeye devam ediyor. Dört gün önce meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından depremsellik 4,9 ile kuzeydoğuya, Kütahya-Tavşanlı istikametine doğru genişliyor” ifadelerini kullandı.

"DEPREMSELLİK KÜTAHYA'YA YÖNELMİŞTİR"

Bektaş, ayrıca 6,1 büyüklüğündeki Sındırgı depreminin çevre fay sistemlerini etkilediğini belirterek, “Sındırgı depremi, çevre fay sistemi içerisindeki sıcak su valfını açtığı için depremsellikte artış yaşandı. Ege’nin en fazla deformasyon gösteren Simav ve Gediz faylarının sınırladığı Uşak Bloğu, 1969-2025 tarihleri arasında makro deprem kümesi oluşturmuştur. Benzer depremsellik Kütahya’ya yönelmiştir” değerlendirmesinde bulundu.