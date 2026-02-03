Türkiye'ye sarsan 6 Şubat felaketinin ardından binlerce vatandaş evlerinden oldu. SÖZCÜ TV Muhabiri Ali Selim Yamalı, depremzedelerin yaşamını sürdüğünü prefabrik evleri Serdar Cebe ile SÖZCÜ Ana Haber ekranlarına taşıdı.

Ali Selim Yamanlı şu ifadelerle anlattı:

"- Eni 3 metre uzunluğu ise 7 metre. İçeriye girdiğinizde bir ev tipi olduğunu göreceksiniz. Ranzalar var. Havasız kalmaması için bir pencere var. Bir priz var.

- Isıtıcı telefon şarjı koyulabiliyor. Prefabrik bir yapı olduğunu söyleyelim. Ufak bir mutfak var. Lavabo var. Burada da bir priz görüyoruz. Deprem bölgesinde bu tip prefabrik evlerin olduğunu söyleyebiliriz."