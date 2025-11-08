Gülnur SAYDAM

Hatay’ın Defne ilçesinde konteyner kentte kalan öğretmenlere, bir hafta içinde alanı boşaltmaları yönünde talimat verildi. Kış kapıdayken alınan karar, depremzede öğretmenleri isyan ettirdi. Eğitimciler, “Kış ortasında nereye gideceğiz?” diyerek tepki gösterdi. Barınma alternatifi sunulmayan karar, bölgede görev yapan kamu çalışanlarını da zor durumda bıraktı.

‘SOSYAL ADALET İLKESİNE AYKIRI’

TÖB-SEN Hatay Temsilcisi Hizam Hasırcı, SÖZCÜ’ye şunları söyledi: “Hak sahipliği ve gelir durumuna göre yapılan tahliyeler, sosyal adalet ilkesine ne kadar uygun? Hak sahibi olup hâlâ evi teslim edilmemiş öğretmenler var. Kiralık ev yok, olanlar da fahiş fiyatlara kiralanıyor. Henüz doğru dürüst yaşam alanı kurulmamışken, öğretmenler sokakta kalacak.”

Tahliyesi istenen öğretmenler, sürecinin daha insani bir takvimle yürütülmesini ve alternatif barınma imkânlarının sağlanmasını talep etti.