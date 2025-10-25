6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde en büyük yıkımı yaşayan illerden biri olan Hatay’da, aradan geçen 20 aydan fazla zamana rağmen binlerce kişi hala konteynerlerde yaşamını sürdürüyor.

Barınma, altyapı ve istihdam sorunlarının büyüyerek devam ettiği kentte, AKP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin “elektrikli akıllı bisiklet” alımı için milyonluk ihale düzenlemesi tepki çekti.

7 MİLYONLUK İHALE BELEDİYE ŞİRKETİNE VERİLDİ

AKP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi, 7 Ekim 2025 tarihinde “elektrikli akıllı bisiklet” alımı için 21/b (pazarlık) usulüyle ihaleye çıktı.

Yaklaşık maliyeti 7 milyon 188 bin 333 TL olarak belirlenen ihaleye yalnızca iki firma davet edildi. İhale, Vela Tech Yazılım Anonim Şirketine 6 milyon 75 bin 921 TL bedelle verildi.

21 Ekim’de imzalanan sözleşmeye göre bisikletlerin 30 Kasım’a kadar teslim edilmesi öngörülüyor.

DEPREMZEDELER HALA KONTEYNERDE

Depremin üzerinden 20 ay geçmesine rağmen, Hatay’ın birçok ilçesinde binlerce yurttaş hala konteynerlerde yaşamını sürdürüyor.

Yazın aşırı sıcak, kışın ise soğukla mücadele eden depremzedeler, altyapı, sağlık ve barınma sorunlarının devam ettiğini belirtiyor.

Yurttaşlar, belediyenin milyonluk bisiklet alımına tepki göstererek “Evlerimiz hala yok, çocuklarımız konteynerde büyüyor. Öncelik barınma olmalı, bisiklet değil” dedi.