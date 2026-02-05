Nagehan Alçı'nın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden depremzedelerle ilgili yaptığı paylaşımlar kamuoyunda tepki çekti.

Depremzedelerde para harcama refleksinin zayıfladığını ve bazı vatandaşların konteynerlerden çıkmak istemediğini iddia eden Alçı'ya tepki gösterenler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da vardı.

ALLAH O KONFORU SANA NASİP ETSİN

Özel, Hatay'da katıldığı programda Alçı'yı hedef aldı. Özel şunları kaydetti:

Depremzede rehaveti varmış. Ekmek elden su göldenmiş. Elektrik, su parası yokmuş, bu depremzede rehavetmiş o konforu bırakamıyormuş. Allah o konforu bir gün olsun inşallah sana nasip etsin" dedi.

ACILARI DEVAM EDENİN SANLARLA UĞRAŞILMAZ

Ahmet Hakan da bugünkü yazısında isim vermeden Alcı'ya tepki gösterdi.

Hakan "Şu iki kesimle uğraşılmaz" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

DEPREMZEDELER: Acıları devam eden, travmalarını atlatamayan bu insanlarla uğraşılmaz.

Ekmek elden su gölden yaşıyorlar” denilmez. Kısmen haklı olunsa bile böyle denilmez. Çünkü depremzedeler söz konusu olduğunda önemli olan bu değildir. Önemli olan şefkat, merhamet, empati ekseninden çıkmamaktır.