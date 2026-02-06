Gazeteci Barış Terkoğlu’nun Cumhuriyet’teki köşesinde bahsettiği olaya göre; üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne öğretim görevlisi ilanı açıldı.

EN BAŞARILI ADAYDI

ALES ve YDS ortalaması 92.64 puanla kadro için başvuran bir depremzede, adaylar arasında en yüksek notla birinciydi. Ancak söz konusu kadro için iki torpillinin başvurması işleri değiştirdi.

Biri eski kaymakamın eşi ve aynı zamanda bir valinin kızı ile bölgede etkili olan bir milletvekilinin yakını bu pozisyon için talip oldu.

KAYBEDENE BİLE KADRO

Üniversitede yapılan sınavda depremzedeye düşük puan verilerek ilk sıradan indirildi. Böylece depremzede saf dışı bırakıldı. Torpillilerin yarışında kazanan ise vekil yakını oldu ve kadroyu kaptı.

Boşta kalan kaymakamın eşi ise sadece kendisinin karşılayabileceği şekilde açılan bir ilan sayesinde İskenderun Teknik Üniversitesi’ne yerleşti.