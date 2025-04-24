Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi 11 kentin yıkımına neden oldu, binlerce binada 50 binden fazla yurttaş yaşamını yitirdi. Depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Gaziantep'te izler silinmezken AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin imar çalışmalarından dolayı mağdur edilen depremzede vatandaşlar, belediyeye karşı haklarını mahkemelerde arıyor. Depremin ardından geçen 2 yılda depremle ilgili bin 800 depremzede belediyeyi mahkemeye verdi. Ayrıyeten belediyenin yaptığı imar değişikliklerine yönelik 130 kişinin mahkemeye gittiği öğrenildi.

“BİN 800 DEPREMZEDE BELEDİYEYE DAVA AÇTI”

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılına ait faaliyet raporuna ilişkin açıklamalarda bulunan Şahinbey CHP önceki dönem meclis üyesi Uğur Kalkan, belediyenin en zor günlerde bile depremzedeyi mağdur ettiğini söyledi. Kalkan, 2024 yılı faaliyet raporuna ilişkin şu ifadeleri kullandı;

“Her yıl olduğu gibi gerek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin gerekse de GASKİ'nin tefecilerin eline düşmüş gibi faiz ödedikleri gerçeği bu yıl da değişmedi. 2024 yılında ticari bankalardan kredi kullanarak 3 milyar 415 milyon borç ödemesi yapmışlar. Vatandaşlarımızın borcunu ödeyemeyip aktar-dönder yapması gibi bir iş olmuş. Yine 2024 Yılı içinde GİKOM üzerinden 50 bin 603 adet şikayet. Sadece 312 adet teşekkür gelmiş. Beyaz masaları Üzerinden bir ay 7, bir ay 3 teşekkür gelmiş. Diğer 10 ay hiç bir teşekkür gelmiş. Şikayet oranlarının yüksekliği, teşekkür oranlarının düşüklüğü Gaziantepli hemşerilerimizin neler yaşadığının bir göstergesi aslında. 2023 ve 2024 yılında belediye aleyhine toplamda 130 tane imar davası açılmış. Son 2 yıl içinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi aleyhine bin 800 adet deprem davaları açılmış. Bu rakamların yüksekliğinden vatandaşlarımızın yaşadıkları mağduriyetlerden, yakınlarını kaybetmelerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyesini de sorumlu tuttuklarını çok bariz şekilde görüyoruz. Sadece Gaziantep Büyükşehir Belediyesi değil farklı kurum ve kuruluşlar aleyhine, bazı ilçe belediyeleri aleyhine de bu tarz davaların açıldığını biliyorum.”

AFET RİSK AZALTMA İNŞAAT EKİPMANINA BÜTÇE AYRILMAMIŞ

Belediyenin deprem için ayrılan kaynaklarına da değinen Kalkan, “Kamu Harcamaları İzleme Platformu’nun bir araştırmasında da bahsetmek istiyorum. Bu araştırmaya göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı için afet risk azaltma tespiti için 7 bin 683 Dolar bütçe ayırmış. Afet Risk Azaltma İnşaat Ekipman için bu rakam 0 dolar. İsteyen herkes bu raporu indirip kendileri de gözleriyle görebilirler. 2024 yılı için bu rakamların toplamını 7 bin 683 dolardan, 1 Milyon 690 Bin 909 Dolara çıkarmışlar. Depremde binlerce vatandaşımızı kaybettik. Binlerce vatandaşımız evsiz, yurtsuz kaldı. Ne hikmetse belediyelerden yetkililere dokunulmadı. Şimdi belki kimseye karışılmıyor ama inanıyorum ki sorumluluğu olan herkes er veya geç bu işlerin hesabını verecek” ifadelerini kullandı.