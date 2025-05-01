Journal of Affective Disorders’da yayımlanan araştırma, düzenli cinsel aktivitenin depresyon riskini önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koyuyor.

Amerikalı ve Çinli araştırmacıların, cinsel ilişki sıklığı ile depresif semptomlar arasındaki bağlantıyı inceledikleri çalışmaya göre, haftada en az bir kez cinsel ilişki yaşayan kişilerin depresyona yakalanma riski, bu aktiviteyi neredeyse hiç yaşamayanlara kıyasla %24 daha az.

20-59 yaş aralığında yaklaşık 15.000 Amerikalı yetişkinin verilerini analiz eden araştırma, yaş, fiziksel sağlık ve gelir gibi faktörler hesaba katıldığında bile cinsel aktivite sıklığının daha iyi ruh hali ile ilişkili olduğunu gösteriyor.

Bu sıklığın ötesi zarar

Çalışmanın baş araştırmacısı Mutong Chen, “Düzenli cinsel aktivite, endorfin salınımı ve daha iyi duygusal düzenlemeyle bağlantılıdır. Bunlar, kaygı ve depresyonla mücadelede kilit faktörlerdir” açıklamasında bulundu.

Araştırma, aşırı cinselliğin savunulmadığını da belirtiyor. Haftada bir veya iki kez cinsel ilişki, ruh sağlığı açısından en ideal düzey olarak öne çıkıyor. Araştırmacılar, bu sıklığın ötesinde olumlu etkilerin azalabileceğini ifade ediyor. Bu bağlamda, bireylerin kendi arzularına ve mutluluklarına saygı göstererek tatmin edici ve dengeli bir cinsel yaşam sürdürmesi öneriliyor.

Araştırmanın ilgi çekici yönlerinden biri, cinsel sıklığın ruhsal bozuklukların tespiti veya önlenmesinde bir davranış belirteci olarak kullanılabileceği düşüncesi. Özellikle genç hastalar veya antidepresan tedavisi gören kişilerde, libido değişikliklerinin gözlemlenmesi sağlık profesyonelleri için önemli bir veri sağlayabilir. Araştırmacılar, cinsel yakınlığın ruh sağlığı değerlendirmelerinde göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.