Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) haftanın maçında Bayern Münih, Der Klassiker'de konuk ettiği Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti.
Bundesliga'nın 7. hafta karşılaşmasında Bayern Münih, rakibi karşısında 22. dakikada Harry Kane ve 78. dakikada Michael Olise'nin golleriyle 2-0 öne geçti.
Borussia Dortmund, 84. dakikada Julian Brandt'ın golüyle farkı bire indirse de Bayern Münih, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Bayern Münih, Bundesliga'da sezon 7 maçını da kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund ise 14 puanda kaldı.