Galatasaray ve Fenerbahçe arasında bu akşam (24 Şubat) oynanacak derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Böylelikle iki takım arasındaki bir karşılaşmayı 55 yıl sonra ilk kez bir yabancı hakem yönetmiş olacak...

10 Haziran 1959 tarihinde iki takım arasındaki derbiyi ilk kez Yugoslav hakem Markovic yönetti. Yabancı hakemin görev yaptığı son maç ise 26 Nisan 1970 tarihinde oynandı ve karşılaşmanın 1. hakemi olarak Avustralyalı Alois Kessler görev aldı.

Ali Sami Yen Stadyumu'nda Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmadan Fenerbahçe, 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın tek golünü Ergün Acuner atarken; Sarı-Lacivertlilerin golleri Ogün Altıparmak (2) ve Yılmaz Şen'den geldi.

FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLDU

Bu galibiyetle birlikte şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sağlayan Fenerbahçe, 43 puanla 1969-70 Türkiye 1. Futbol Ligi şampiyonu oldu. Galatasaray ise sezonu 38 puanla üçüncü sırada tamamladı.