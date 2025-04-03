Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.
Sarı lacivertli ekip, ligde şampiyonluk yarışı verdiği ezeli rakibini bu sezon oynanan resmi müsabakaların hiçbirinde mağlup edemeyince taraftarı da çılgına döndü.
STADYUMA ZARAR VERDİLER
Alınan mağlubiyetin ardından bir kupa hedefine daha veda eden Fenerbahçe'de, maç sonu yaşanan gerginlik tribünlere de sıçradı. Sonuçtan memnun kalmayan sarı lacivertli taraftarlar, Galatasaray mağlubiyeti sonrası stadyumda olay çıkardı.
Fenerbahçeli taraftarların öfkesi çekilden görüntülere de yansıdı. Bazı taraftarların stadyumun içinde bulunan turnikelerin üzerindeki ekranlara tekme attığı görüldü. Çevredeki eşyalara da zarar veren taraftarlar öfkesini Ülker Stadı'ndan çıkarttı.