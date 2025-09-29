Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesinde Kocaelispor'u 3-1 yenmeyi başardı.

Siyah-beyazlı takımda sakatlık geçiren Tammy Abraham oyuna devam edemedi. 53. dakikada Balogh'la orta sahada girdiği hava topu mücadelesi sonrasında yerde kalan Abraham'a ilk müdahale saha içinde yapıldı. Sağlık ekibinin uyarısının ardından tecrübeli futbolcu oyundan alındı. 55. dakikada yerini Jota Silva'ya bırakan Abraham, kulüp doktoruyla birlikte doğrudan soyunma odasına gitti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Tammy Abraham'ın sakatlığı ile ilgili "Abraham’ın haftaya oynayıp oynamaması belli değil. Omuz sakatlığı yaşadı" açıklamasında bulundu.

Öte yandan 78. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından Wilfred Ndidi de oyundan alındı.

İki yıldızın son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Dolmabahçe'de yine kaybetmedi

Bu sezon ligde ev sahibi olduğu maçlarda rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda yine galip geldi.

Sezonun ilk lig maçında Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup ederken bir sonraki ev sahibi olduğu maçta RAMS Başakşehir'i aynı skorla geçti. Beşiktaş, Kocaelispor'u da yenerek Dolmabahçe'de oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca bu 3 maçın uzatma dakikalarında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.