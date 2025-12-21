Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Aralık Salı günü karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Beşiktaş, derbiye eksik çıkacak.

Ederson ve Jhon Duran'a Noel izni veren Fenerbahçe, ayrıca Edson Alvarez, Archie Brown ve Nelson Semedo sakatlıkları nedeniyle, Fred ise cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta ise Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Tammy Abraham, Kartal Kayra Yılmaz ve Gabriel Paulista, karşılaşmayı tamamlayamadı. Karşılaşmanın 45. dakikasında kafasına aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Tammy Abraham, hastaneye kaldırıldı.

İkinci yarıda ise Kartal Kayra Yılmaz ve Gabriel Paulista, sakatlıkları nedeniyle maçı tamamlayamadı. İki futbolcu da 85. dakikada oyundan çıkmaz zorunda kaldı.

Beşiktaş'ta Wilfried Ndidi, Fenerbahçe'de ise Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri, Afrika Kupası için milli takımlarında oldukları için derbide takımlarını yalnız bırakacaklar.