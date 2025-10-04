Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi öncesi Metehan Baltacı, beIN Sports'a konuştu.

Metehan Baltacı, yayıncı kuruluşu hedef aldığı konuşmasında şunları söyledi:

"Hafta içi bütün dünyanın konuştuğu çok önemli bir zafer kazandık. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Bugün yine taraftarlarımızla birlikte, bileğimizin hakkıyla hak ettiğimiz bir maç olacak. Kazandığımız tüm zaferleri sonuna kadar hak ettik. Son zamanlarda bazı şeyler Retweet'lendi. Bunu da Retweet'lerseniz sevinirim."

Metehan Baltacı'nın açıklamaları, bir sosyal medya kullanıcısının yayıncı kuruluşun paylaşımına yaptığı "Hakemler sağ olsun. GS stadında temiz bir maç hatırlamıyorum. Son senelerde" şeklindeki cevabı, beIN Sports'un resmi sosyal medya hesabından yeniden yayımlamıştı.