Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldiği gün, Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde istenmeyen görüntüler yaşandı. Taraftar grupları arasında çıkan kavgada sarı lacivertliler ile sarı kırmızılılar arasında gerilim tırmandı. Birbirlerini kovalayan taraftarlara stat çevresinde bulunan güvenlik güçlerinden müdahale geldi. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTI Stadyum çevresinde polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı, olayların büyümemesi için müdahalede bulunulduğu öğrenildi. Yaşananların ardından karşılaşma öncesi tribün girişlerinde de kontrollerin artırıldığı belirtildi. MAÇ SAATİ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE DEĞİŞMİŞTİ Final öncesi İstanbul'da beklenen kuvvetli lodos ve yağış nedeniyle karşılaşmanın saati değiştirilmiş, derbinin 18.45'e alınmasıyla birlikte stat çevresinde yoğunluk daha erken saatlerde oluşmuştu. Artan kalabalık ve hava koşulları nedeniyle alınan önlemlere rağmen gerginlik tamamen önlenemedi.

