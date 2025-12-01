Süper Lig'in 14. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Zirveyi ele geçirmek isteyen Fenerbahçe ve koltuğu kaptırmak istemeyen Galatasaray'ın kozlarını paylaşacağı mücadele öncesi ortalık karıştı.

OSIMHEN VE EĞRİBAYAT GERİLİMİ SIÇRADI

Isınmak için sahaya çıkan iki takım arasında kavga çıktı. Hem sarı lacivertli futbolcular hem de sarı kırmızılı futbolcular maç öncesi birbirine girdi.

Fenerbahçe'de kaleci İrfancan Eğribat trübünleri selamlamak için rakip yarı sahada ısınan Galatasaraylı oyuncuların olduğu bölüme geldi.

Bu sırada Osimhen Eğribayat'a tepki göstererek kendi alanına geçmesi gerektiğini söyledi.

İkili arasında başlayan sürtüşmeye antrenörler de dahil olunca ortalık bir anda karıştı. Edinilen bilgiye göre iki takımın antrenörleri arasında yumruklaşma yaşandı.

Kavgaya diğer oyuncular ve antrenörler dahil oldu ve daha fazla büyümemesi için araya girildi.

Galatasaray'dan maç analisti Serhat Doğan ve Fenerbahçe Stat Müdürü Ali Bozan, ısınma sırasındaki kavga sonrası ihraç edilen isimler oldu.