Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılı rakibini konuk eden siyah beyazlılar, maç sırasında yaşanan bir pozisyona adeta isyan etti. Beşiktaş yönetimi, derbi oynanırken kırmızı kart bekledikleri pozisyonu sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Mücadelenin hakem ekibinin verdiği karara 'Daha ne olması gerekiyor???' ifadeleri ile tepki gösteren siyah beyazlılar, derbi devam ederken tepkisini kamuoyu ile paylaştı.

GALATASARAY'DAN YANIT GELDİ

Galatasaray da Beşiktaş'ın yaptığı paylaşıma yanıt niteliğinde bir paylaşım yaptı. Mücadelenin devre arasına girildiği anlarda sarı kırmızılı ekip penaltı beklediği pozisyon için bir paylaşımda bulundu.

Barış Alper'in ceza alanında yere düştüğü pozisyon için "Penaltı için daha ne olması gerekiyor? Bugün ayağa basmak serbest mi?" ifadelerini kullanan Galatasaray da hakemlere tepki gösterdi.