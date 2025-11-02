Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaştı.
Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadeleye kötü başlayan sarı-lacivertliler, rakibinin 10 kişi kalmasıyla 3-2 galip geldi.
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco büyük bir sevinç yaşarken ortam bir anda gerildi. Beşiktaş teknik heyetinden bir kişi ve kaleci Ersin Destanoğlu, Domenico Tedesco ile tartışmaya başladı.
Taraflar arasında yaşanan gerginlik, orada bulunanların araya girmesiyle kısa sürede yatıştı.