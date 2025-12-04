Galatasaray’ın yıldız forveti Mauro Icardi’nin sarı-kırmızılı kariyeri sona mı eriyor? Son haftalarda yaşanan gelişmeler, Arjantinli golcünün takımdan ayrılma ihtimalini gündeme getirdi.

DERBİDEKİ TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

2022-23 sezonunda Galatasaray’a katılan ve taraftarın kısa sürede sevgilisi haline gelen Icardi, bu sezon istenilen performansı sergilemekte zorlanıyor. Kocaelispor ve Union SG karşısında beklentilerin altında kalan 32 yaşındaki futbolcunun, derbi maçta 89. dakikada oyuna alınmasına tepki gösterdiği iddia edildi.

YEDEK KALMAK İSTEMİYOR

Son olayların ardından Icardi'nin teknik ekip ve yönetim nezdinde gözden düştüğü konuşuluyor. Galatasaray yönetimi, ocak ayında dört bölgeye takviye yapmayı planlıyor. Bu mevkiler arasında forvet pozisyonu da bulunuyor. Alınacak yeni golcünün yedek kulübesinde beklemeye razı olması planlanıyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Mauro Icardi’nin Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu sezon hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde toplam 18 maça çıkan deneyimli oyuncu, 765 dakika sahada kaldı ve 7 gol kaydetti.

GALATASARAY 4 TRANSFER PLANLIYOR

Sarı-kırmızılı kulüp, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına stoper, orta saha, kanat ve forvet bölgelerine takviye yapmayı hedefliyor. Forvet transferinde Icardi’nin geleceği belirleyici olacak.