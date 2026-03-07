Dolmabahçe'de Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ta şehir dışındaki taraftarlar da derbi heyecanı için İstanbul'a geldi.

Ancak Başakşehir deplasmanına giden Göztepe taraftarları ile Galatasaray derbisi için İstanbul'a hareket eden Beşiktaş taraftarları bir benzinlikte karşı karşıya geldi ve istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

KILIÇLA SALDIRDILAR

Göztepe taraftarları, mola verdikleri benzin istasyonunda Başakşehir deplasmanına giden Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüs ile denk geldi. Benzinlikte siyah beyazlı taraftarları taşıyan otobüse yabancı cisimler fırlatan holiganlar, kılıç çekerek otobüse saldırıd.

Bir Göztepe taraftarının elinde kılıç ile Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüsün camına vurduğu anlar sosyal medyaya düştü. Yaşanan gerilim çevredeki insanların ve güvenlik güçlerinin müdahalesi ile durduruldu.