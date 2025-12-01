Zirve yarışının kıran kırana geçtiği Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe, Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. 32 puanla lider Aslan farkı 4'e çıkarmaya çalışırken, tek puan gerideki Kanarya ise koltuğu devralmak için bastıracak.

FENER'İN 1 ARALIK KABUSU

1 Aralık Pazartesi gününe denk gelen derbinin öncesinde aynı tarihte oynanan maçlarla ilgili dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı. 1 Aralık'a denk gelen 5 derbinin 4'ünde Galatasaray'ın üstün geldiği ortaya çıktı. Diğer karşılaşma ise golsüz beraberlikle sonuçlandı.

1 Aralık'ta oynanan Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmalarının sonuçları şöyle:

1946: Fenerbahçe 0-1 Galatasaray

1956: Galatasaray 3-2 Fenerbahçe

1963: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

1966: Fenerbahçe 0-1 Galatasaray

1990: Fenerbahçe 1-2 Galatasaray