Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcular Jhon Duran ve Jayden Oosterwolde ile Galatasaraylı Mario Lemina'yı, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Turkcel Süper Kupa finali sonrası sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımdaki hakaret sebebiyle Galatasaraylı Mario Lemina ile Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde PFDK'ye sevk edildi. Fenerbahçe'nin oyuncusu Jhon Duran da aynı maç sonrası sportmenliğe aykırı hareket içeren sosyal medya paylaşımı nedeniyle disipline gönderildi.

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı Turkcell Süper Kupa finalinde gerçekleştirilen çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile talimatlara aykırı hareket nedeniyle kurula sevk edildi. Fenerbahçe de aynı müsabakadaki saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK'ye gönderildi.