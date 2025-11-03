Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazandı.

Dev maçın ardından spor yazarları, Fenerbahçe derbisinde 2-0 öndeyken mağlup olan Beşiktaş'ı ve mücadelenin şifrelerini yorumladı. İşte o değerlendirmeler: 'ORKUN'A PRİM VERSİNLER' ERMAN TOROĞLU: "Tamam kardeşim senin futbolcun işin içine etti. Sen ne yaptın Sergen? Sen de gemiyi terk ettin. Demek ki sen de böyle şeylere hazırlıklı değilsin. Veya diyorsun ki: “Bu takımdan bir şey olmaz. Ben de çekip gideyim.” Tedesco da büyük hatalar yaptı ama onun imdadına Beşiktaşlı futbolcular yetişti. Yanlış gemi, doğru sefer oldu. “Maçın adamı kim?” derseniz, Orkun Kökçü. Fenerbahçe yönetiminin galibiyet priminden Orkun’a da vermesi gerekir." (Sözcü)

RIDVAN DİLMEN: “Hemen kaptanlık verdiğiniz zaman tehlikeli olabiliyor, Orkun'da sahada kararları kabullenmeme durumu var onu görüyorum. Orkun'da fevrilik var ben görüyorum. Anlamsız kartlar gördüğü zaman kaptanlığı da sorgulanabilir. Kaptan olmak, yazı tura gibi bir seçenek yapmak değildir. Kaptanın bir takımda bu hareketleri yapan bir oyuncuyu sakinleştirmesi lazım. Orkun tam tersi şu ana kadar. Tabii milli oyuncudur kalitesine bir şey diyemeyiz ama kaptanın hareketlerine dikkat etmesi gerekir. (Sports Digitale)

'BİR SEZON DAHA BİTTİ'

ERCAN TANER: "Fenerbahçe çok zorlanacağı bir maçı rakibinin eksik kalmasıyla çevirdi ve hedefini yükseltti. Beşiktaş için ise bir sezon daha erkenden bitti. Bu biten sezonlardan sonra, yeniden yapılanma hiç gerçekleşmedi. Umarım bu kez gerçekleşir!" (Sözcü)

CEM DİZDAR: ''2-0 öne geçmişken gerek Orkun Kökçü’nün kontrolsüz faul ile oyun dışı kalması gerekse Sergen Yalçın’ın anlamsız agresifliği durduk yere Fenerbahçe’yi maça aldı. Oysa o ana kadar güçlü bir oyun icra edemese bile gelişmeler Beşiktaş’ın lehine ilerliyordu. Sonrasında olanlar oldu ve maç devre sonunda beraberliğe geldi. Beşiktaş’ı hem eksik hem mecalsiz görmüş olmalı ki Tedesco ilk devrenin ‘’görünmezlerinden’’ Dolgeres Nene ile şutörü Anderson Talisca’yı yer değiştirdi. Yine de oyuna ilk devre sonundaki etkiyi koyamadı Fenerbahçe. Haliyle Beşiktaş sayısal eksikliğini pek de hissetmeden maçı son bölüme taşımayı başardı.'' (Fanatik)

'DAKİKA 23'TE GİDİYORDU'

NİHAT KAHVECİ: "Fenerbahçe berabere kalsa Tedesco'ya yazardı. Kazanırken söyleyelim bunu. Talisca girdi şutları denesin diye. Fenerbahçe kenarları kullansa daha net pozisyonlara girebilirdi. Tedesco nedense onu tercih etmedi. Dakika 23 Tedesco gidiyordu, dakika 83 "tekrar hoş geldin" oldu."

ENGİN VEREL: "İlk yarıda iki takımın kalecisinin de vasat olduğunu, hakemin de Oosterwolde'ye göstermesi gereken sarıyı es geçtiğini söylemeliyim. Zaten o sarıyı gösterse tansiyon bu kadar yükselmezdi. Ama yüksek tansiyon Beşiktaş'ın aleyhine oldu. İkinci yarıda daha derli toplu bir Beşiktaş, buna karşılık 11 kişi olmanın avantajını kullanamayan bir Fenerbahçe vardı. Beşiktaş zaman zaman öne geçecek net fırsatları bulsa da hücumda çoğalamadığı için bunları harcadı.'' (Akşam)