Fenerbahçe - Galatasaray arasında oynanan dev derbinin ilk yarısında Milan Skriniar ile Okan Buruk arasında sözlü tartışma yaşandı.

Süper Lig’in dev derbisinde zaman zaman gergin anlar yaşandı. Tansiyonun düşmediği maçta Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Milan Skriniar arasında kısa süreli bir sözlü tartışma çıktı. Skriar, rakibi Osimhen ile yaşadığı ikili mücadelenin ardından taç atışı kullanmaya çalışırken Okan Buruk'tan şiddetli itirazlar geldi.

OSIMHEN ARAYA GİRDİ

Skrinar da o bağırışların ardından arkasını dönerek yedek kulübesindeki Okan Buruk'a sözlü bir şeyler söyledi.

Tartışmanın büyümesini önlemek için Victor Osimhen ve karşılaşmanın hakemi Yasin Kol hemen araya girerek olaya müdahale etti.

İki isim, tarafları sakinleştirerek olayın büyümesine izin vermedi ve oyun kaldığı yerden devam etti.