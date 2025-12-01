Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de oynanan derbi maçta Galatasaray, Leroy Sane'nin 27. dakikada attığı golle Fenerbahçe karşısında öne geçti.
Rakip yarı alanın ortasında aldığı top sonrası rakiplerinden sıyrılan Leroy Sane'nin vuruşunda Jayden Oosterwolde'ye çarpan top Ederson'u yanılttı ve ağlarla buluştu.
Ağlara giden top sonrası gol sevinci için Chobani Stadyumu'nda taraftarlarının bulunduğu bölüme giden sarı-kırmızı futbolculardan Kazımcan Karataş, tribünden sahaya atılan yabancı madde sonrası yerde kaldı. Gözünün hemen altından yaralanan Kazımcan Karataş'a ilk müdahale saha içinde yapıldı. Yerden bir süre kalkamayan Kazımcan Karataş'ın gözünün altına sağlık ekibi tarafından bandaj uygulandı.
22 yaşındaki sol bek, yapılan tedavinin ardından gözünün altında bandajla maça devam etti.