Bayern Münih deplasmanda rakibini 3-2 mağlup edip şampiyonluk için artık gün saymaya başladı.
Nico Schlotterbeck 26'daki golüyle Borussia Dortmund'u öne geçirdi. Konuk ekipte Harry Kane, 54. dakikadaki golüyle skoru eşitledi. Yıldız golcü, 70. dakikada penaltıdan attığı golle kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.
Borussia Dortmund, 83'te Daniel Svensson'la beraberliği bulurken Bayern Münih, 4 dakika sonra Joshua Kimmich'le yeniden öne geçti ve maç 3-2 sona erdi. Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup eden Bayern Münih, ikinci sıradaki rakibiyle puan farkını 11'e çıkardı. Bayern Münih bu galibiyetle puanını 63 yaparken Borussia Dortmund 52 puanda kaldı.