Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında, Beşiktaş ile Fenerbahçe takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Ev sahibi Beşiktaş 26. Dakikada 10 kişi kaldı.
Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü, Edson Alvarez'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Hakem Ali Yılmaz, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi. Hakem Ali Yılmaz, VAR'da izledikten sonra Orkun'a 26. dakikada kırmızı kart gösterdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da kırmızı karta itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.
(Görüntüler yayıncı kuruluştan alınmıştır)