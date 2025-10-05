Galatasaray’da Singo şoku yaşanıyor… Sarı kırmızılılar Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo için açıklama yaptı. Singo'nun sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini açıklandı. 24 yaşındaki oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sponsor hastanemiz Acıbadem'de çekilen MR'ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."