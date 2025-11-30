Tedesco mu, Okan Buruk mu? F.Bahçe-G.Saray derbisinde bu soru da cevap bulacak. Aue, Schalke, Spartak Moskova, Leipzig ve Belçika Milli Takımı’nın ardından F.Bahçe’ye gelen Domenico Tedesco’nun Avrupa’da kısa vadeli başarılarla dolu patlayıcı kariyeri ile Buruk’un Türkiye Ligi’nde istikrarlı şampiyonluk serisi kaynaklı tecrübesi yarınki şampiyonluk yarışını direkt etkileyecek olan derbide karşı karşıya gelecek.

AVRUPA’DA TEDESCO

Kanarya’nın hocası Domenico Tedesco ve Aslan’ın hocası Okan Buruk’un ikisi de hücum odaklı, pres temelli futbol felsefesine sahip modern antrenörler. Taktik esneklik, genç yetenek geliştirme ve Avrupa deneyiminde Tedesco üstün. Buna karşın savunma disiplini, baskı altında performans ve takım motivasyonunda Okan Buruk, İtalyan rakibine karşı öne çıkan taraf.

BURUK DENEYİMLİ

Buruk şampiyonlukları ve kriz yönetimiyle adından söz ettirdi; Tedesco ise Avrupa’da elit potansiyelli ancak istikrarsızlığı handikap. Tedesco’nun taktik zekâsı Buruk’un takımının fiziksel üstünlüğünü zorlayabilir. Ama Buruk’un derbi deneyimi hissediliyor. Buruk, Türkiye’nin Klopp’u bir maestro; Tedesco ise yıldız avcısı ama uzun soluklu değil.