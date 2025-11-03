Türkiye Futbol Federasyonu’nda 152 hakemin bahis oynadığı iddialarının ortaya atılmasının ardından, derbi tribünlerinde bu olay yankı buldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, özellikle tartışmalı hakem kararlarının ardından yüksek sesle “Bahis yapsana!” tezahüratlarıyla tepkilerini dile getirdi.

Gerginlik saha dışına taştı

Derbi boyunca zaman zaman tansiyonun yükseldiği Vodafone Park’ta, taraftarın bu tepkisi maçın atmosferini daha da ısındırdı. Beşiktaşlılar, verilen kararları protesto ederken bahis skandalını da hatırlatarak Türk futbolundaki güven krizine dikkat çekti.

Bahis skandalı derbiye damga vurdu

Son haftalarda futbol camiasında büyük yankı uyandıran bahis skandalı, Beşiktaş – Fenerbahçe karşılaşmasında da tribünlere yansıdı. Taraftarın “Bahis yapsana” tezahüratları, Türk futbolunda sarsılan güvenin ve artan gerginliğin sembolü haline geldi.

Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi, yalnızca skoruyla değil, tribünlerden yükselen bu çarpıcı mesajlarla da uzun süre konuşulacağa benziyor.