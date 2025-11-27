Süper Lig'de pazartesi günü Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Dev derbinin hakeminin kim olacağı merak konusu olurken, maça Yasin Kol'un atandığı duyuruldu.

3 GÜN ÖNCEDEN BİLDİ

MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu ise 3 gün önce yaptığı açıklamada Kol'un atanacağını belirterek katıldığı A Spor yayınında, "Yasin Kol'un atanmasını bekliyorum. Bu sene FIFA yapacaklar zaten kendisini. Bizim şu andaki FIFA kokartlı hakemlere baktığın zaman hangi birisini vereceksin?" demişti.

Çulcu ayrıca şunları söylemişti:

"MHK'NIN ÜZERİNDEKİ BİR İRADE BU MAÇA KİMİ İSTİYORSA ONU ATAYACAK"

"Bizim iklimimizde artık hakemlik parametreleri, atama kriterleri, hakem performansları değil; kulüpçülük anlayışı hakim. Yani MHK'nin üzerindeki bir irade bu maça kimi istiyorsa onu atayacak. MHK falan hikaye. Eskiden MHK kendini hazırlardı, planlardı. Derbiye kimi hazırlayayım. Hangi hakemi? Şimdi kalite düştü. O yüzden evrensel kriterler falan hikaye kaldı yani."

YASİN KOL'U ATAYAN ÜST İRADE KİM?

Çulcu, "MHK'nin üzerindeki bir irade bu maça kimi istiyorsa onu atayacak. MHK falan hikaye" ifadelerini kullanırken, "MHK'nın üzerindeki üst akıl" sözleri merak konusu oldu.

Çulcu'nun atama sonrası henüz yeni bir açıklamada bulunmadı.