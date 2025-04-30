Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Ligde haftanın öne çıkan mücadelesi 4 Mayıs Pazar günü Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Derbi mücadelesini hakem Yasin Kol yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynadığı derbi maça da atanan Yasin Kol, yabancı hakem isteyen siyah-beyazlı kulübün Başkanı Serdal Adalı tarafından sert bir dille eleştirilmişti.

Serdal Adalı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Yapılan adaletsizlik yetmezmiş gibi bu karşılaşmaya bizi daha önceki sezonlarda Alanya'da doğramış, FIFA kokartı olmayan, yabancı dil bilmeyen ve kariyerinde derbi bile yönetmemiş bir hakemi vermişler. Bu saatten sonra hakemin kim olduğu da umurumda değil isterse federasyon başkanı gelsin kendisi yönetsin."

Beşiktaş Kulübü ayrıca, Galatasaray ile oynanan derbi maça emekli hakem Urs Meier'i getirmişti. Meier, Başkan Serdal Adalı ile maçı seyredip, gözlemcilik yapmıştı. Emekli hakem pozisyonları anlık olarak yorumlamıştı.

Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

2 Mayıs Cuma:

20.00 Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın

3 Mayıs Cumartesi:

16.00 Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor: Ümit Öztürk

16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz

19.00 Galatasaray-Net Golbal Sivasspor: Ozan Ergün

4 Mayıs Pazar:

16.00 Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Yasin Kol

19.00 Adana Demirspor-Göztepe: Batuhan Kolak

5 Mayıs Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Halil Umut Meler