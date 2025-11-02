Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Tüpraş Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş dev maçın 5. dakikasında öne geçti.
Skoru bulan ve maçın hakimiyetini eline alan Beşiktaş'ta takımın yıldızı Rafa Silva hızlı hücuma çıktığı sırada sert bir faulle yerde kaldı.
BEŞİKTAŞ KART BEKLEDİ
Fenerbahçe'de Oosterwolde rakibin hızlı gelişen atağında Rafa Silva'ya doğru yerden kayarak sert bir faul yaptı. Siyah beyazlı futbolcular o hareket sonrası kart bekledi ve uzun süre itirazlarda bulundu.
Mücadelenin hakemi Ali Yılmaz Oosterwolde'nin faulünde kartına başvurmadı ve oyuncuyu uyarmakla yetindi. Siyah beyazlı tribünler karara büyük tepki gösterirken hakemi uzun süre ıslıklarla protesto etti.
Tartışma yaratan karar sonrası Oosterwolde bir süre hakemle konuştuktan sonra görev bölgesine döndü.