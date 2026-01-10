Turkcell Süper Kupa'da şampiyon bu akşam oynanacak dev derbide belli olacak. Galatasaray ie Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki finalde karşı karşıya gelecek. Süper Kupa'da final, 18.45'te başlayacak ve derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşamki maçla birlikte 405. kez rakip olacak. İki takım, Süper Kupa'da ise 5. kez karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi stadyuma özel araçlarıyla ve toplu taşıma araçlarıyla giden taraftarlar için bir güzergah planı açıklandı.

FENERBAHÇE TARAFTARLARI

Fenerbahçe; Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali için Fenerbahçe taraftarların geleceği güzergahları açıkladı.

Şahsi araçlarıyla stadyuma gelecek taraftarlar: Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) - Fenertepe Kavşağı - Eski Edirne Caddesi - Rıfat Ilgaz Caddesi - Olimpiyat Yolu güzergâhını kullanarak, kendileri için tahsis edilen otoparklara yönelmeleri;

Toplu taşıma ile ulaşım sağlayacak taraftarlar: 14.15 itibarıyla yalnızca M9 Metro Hattı üzerinde yer alan Ataköy ve Yenibosna metro duraklarını kullanarak Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na intikal etmeleri gerekmektedir.

GALATASARAY TARAFTARLARI

Galatasaray tarafından yapılan bilgilendirmeyle de sarı kırmızılı taraftarların kullanacağı güzergah açıklandı:

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda 10 Ocak Cumartesi günü saat 18.45'te oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa Final müsabakasına şahsi araçlarıyla gelecek olan taraftarlarımızın aşağıda belirtilen güzergahları kullanması gerekmektedir.

Taraftarlarımız, Tem Otoyolu Edirne istikameti, Başakşehir Tem Kuzey Yan Yol, İSKİ Yolu güzergahını izleyerek kendilerine tahsis edilen otoparkları kullanabilirler.

Ayrıca il içinden toplu taşıma araçlarını kullanarak gelecek olan taraftarlarımızın ise saat 14.15 itibarıyla sadece M7 (Yıldız - Mahmutbey Metrosu) hattı üzerinde bulunan Mahmutbey durağından aktarma yaparak M3 (Kirazlı -Başakşehir) hattında bulunan İkitelli Metro İstasyonu duraklarını kullanarak Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na intikal etmeleri gerekmektedir.