Son dört sezondur Süper Lig yarışında erken havlu atan Beşiktaş’ta, görev yapan teknik direktörlerin hiçbiri istenen başarıyı sağlayamadı. Bu süreçte takımın başında en az 10 maça çıkan isimler arasında en yüksek puan ortalamasına Şenol Güneş ve Giovanni van Bronckhorst ulaştı.

Büyük umutlarla ikinci kez takımın başına geçen Sergen Yalçın ise, derbiyi kazansa bile 17 puana ulaşabilecek. Ancak bu durumda dahi zaman isteyen Van Bronckhorst’un gerisinde kalacak, eleştirdiği diğer teknik adam Ole Gunnar Solskjaer’le ise puanlarını eşitlemiş olacak.

Karaveli ve İsmael’den Fark Yok

Beşiktaş’ın son dört sezonundaki ilk 10 maç verilerine bakıldığında, Güneş ve Van Bronckhorst 30 puanın 20’sini hanesine yazdırarak öne çıkıyor. Eleştirilerin odağındaki Valérien İsmael, Solskjaer ve Önder Karaveli ise 17’şer puanda kalmıştı.

Takımı geçici olarak yöneten Serdar Topraktepe’nin performansı da 10 maçta 15 puanla sınırlı kaldı. Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinden mağlubiyetle ayrılması hâlinde son dört sezonda görev yapan sekiz teknik direktör arasında Santos’la birlikte en düşük puanı toplayan isim olacak.

13 Puanlık Kayıp, Umutlar Derbide

Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 9 maçta tam 13 puan kaybetti. Eleştirilerin odağındaki tecrübeli teknik adam, Dolmabahçe’de oynanacak zorlu Fenerbahçe derbisini kazanarak hem camiayı hem de kendisini yeniden ayağa kaldırmanın hesaplarını yapıyor.