Hakkari'nin Derecik ilçesinde, belediye meclisi 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç'in yerine başkan vekili belirlenmesi için seçim yaptı.
"Kamu hizmetlerinin aksamaması" amacıyla mülki idare amirinin teklifi üzerine yapılan seçime 11 meclis üyesi katıldı.
Yapılan 3 tur oylama sonucunda 7 meclis üyesinin oyunu alan Yeniden Refah Partisi'nden Mesut Tekin başkan vekili seçildi.
DAVA
Derecik Belediye Başkanlığına 31 Mart 2024'te seçilen Hasan Dinç hakkında, 11 Ocak 2022'de "kız çocuğuna cinsel sarkıntılık" yaptığı iddiasıyla dava açılmıştı.
Dinç, 2 Şubat 2023’te 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması"na karar verilmişti.