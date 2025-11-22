8 Ekim'de birçok ünlü isme uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti.

Dilan Polat, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Kaan Yıldırım, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay'ın saç ve kan örneklerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Eski haber spikeri Defne Samyeli'nin kızlaru Deren ve Derin Talu bu sonuçları reddedip bir test daha yaptıracaklarını söylemişti.

Deren Talu sosyal medyada yaptırdığı uyuşturucu testinin sonucunu duyurdu.

Ünlü isim "Test sonuçlarım geldi, her şey negatif. Hayatımda hiç uyuşturucu denemedim ve kullanmadım" notunu düştü.