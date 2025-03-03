Son dönemlerde yaygınlaşan 'genital süper mantar' ABD'den sonra Fransa ve İngiltere'ye bulaştı. Sağlık görevlileri, cinsel yolla bulaşan bu enfeksiyon için uyarılarda bulundu. Halk sağlığının tehdit eden bu bulaşıcı enfeksiyon son yıllarda artış göstermeye başladı. Virüs cinsel temas sonrasında bulaşıyor.

'DERİ YİYEN MANTAR' HIZLA YAYILIYOR

Genital organlara bulaşan enfeksiyonun çoklu ilaca dirençli olduğu ve yalnızca en güçlü mantar önleyici tedavilerin bazılarına yanıt verdiği belirtiliyor. Fakat, bazı durumlarda bu enfeksiyon tedavi edilemez bir hale gelebiliyor. Hastalar ise bu 'deri yiyen' mantarlara karşı mücadele ediyor.

İLK VAKA İSVİÇRE'DE ORTAYA ÇIKTI

Trichophyton mentagrophytes tip VII olarak bilinen hastalığın ilk vakaları 2014 yılında İsviçre'de bildirilmiş olup Güneydoğu Asya'ya seyahatlerle ilişkilendirilmiştir. O tarihten bu yana TMVII'nin neden olduğu tinea genitalis olarak bilinen döküntü Almanya, Fransa ve ABD'de görülmeye başlandı.

VAKALAR ÇOĞALMAYA BAŞLADI

Yunan doktorlar, Atina'da kalçasında, karnında ve koltuk altında kaşıntılı döküntüler şikayetiyle cinsel yolla bulaşan hastalıklar kliniğine başvuran eşcinsel bir adamın daha vakasını ayrıntılı olarak anlattı. Hikayeyi bir tıp dergisinde paylaşan bilim insanları, 36 yaşındaki hastanın TMVII testinin pozitif çıktığını ancak tedaviye rağmen 'sadece kademeli ama yavaş bir iyileşme' gösterdiğini söyledi.